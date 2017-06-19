Прокуратура розслідує інцидент з пораненням невідомого на території військового аеродрому в Борисполі

Військовослужбовець поранив із табельної вогнепальної зброї сторонню людини на території військової частини в Борисполі (Київська обл.). Військовою прокуратурою відкрито кримінальне провадження.

"18 червня, перебуваючи в складі добового наряду військової частини, військовослужбовець побачив сторонню людину, яка нібито незаконно проникла на військовий об'єкт, і вистрілив їй в ногу з табельної вогнепальної зброї", - повідомляє прес -служба військової прокуратури Центрального регіону України в понеділок.

Військова прокуратура Дарницького гарнізону Центрального регіону України за фактом інциденту внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю, що заподіяло потерпілому тілесні ушкодження).

У свою чергу, на сайті Міністерства оборони України зазначено, що інцидент стався на території в/ч Повітряних сил Збройних сил України в Київській області, а саме - на військовому аеродромі.

"За попередніми даними, військовослужбовець, який виконував службові обов'язки по охороні авіаційної техніки в добовому наряді, відповідно до вимог статуту застосував зброю по відношенню до цивільної особи, яка незаконно перебувала на території військового аеродрому", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Порушник отримав кульове поранення в стопу. Йому надано первинну медичну допомогу. Життю і здоров'ю людини нічого не загрожує.

"Командування військової частини в черговий раз інформує цивільне населення про неприпустимість незаконного проникнення осіб на територію військових об'єктів", - підкреслюється в повідомленні.