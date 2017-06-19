Події

19:38 19.06.2017

Бюджетна резолюція передбачає зростання середньорічного курсу гривні в 2017 р. до 27,2 грн/$1

Законопроект "Про основні напрями бюджетної політики на 2018-2020 роки" (т. зв. "Бюджетна резолюція"), який уряд затвердив 14 червня, передбачає зростання середньорічного курсу гривні в 2017 році до 27,2 грн/$1.

Відповідний показник міститься в додатку до законопроекту, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

Для порівняння, за даними НБУ, середній офіційний курс гривні за 2016 рік становив 25,55 грн/$1.

Надалі Бюджетна резолюція передбачає зростання середньорічного курсу гривні до 29,3 грн/$1 в 2018 році, до 30,5 грн/$1 в 2019 році і до 31 грн/$1 в 2020 році.

У документі зазначено, що основні прогнозні показники можуть бути скориговані з урахуванням уточнених статистичних даних, зміни поточної соціально-економічної ситуації та умов функціонування економіки.

Як повідомлялося, уряд під час засідання 14 червня затвердив, з умовою доопрацювання в триденний термін, законопроект "Про основи бюджетної політики на 2018-2020 роки" (т. зв. "Бюджетна резолюція").

Зазначений документ передбачає скорочення до 2020 року дефіциту державного бюджету до 2% ВВП і зниження рівня державного боргу до 55% ВВП. Зокрема, до кінця поточного року заплановано дефіцит держбюджету на рівні 77,6 млрд грн або 3% ВВП, в 2018 році - 77,9 млрд грн або 2,4% ВВП, в 2019 році - 79,4 млрд грн або 2, 2% ВВП і в 2020 році - 79,6 млрд грн або 2% ВВП.

Державний борг до кінця поточного року заплановано на рівні 66,8% ВВП, в 2018 році - 62% ВВП, в 2019 році - 58% ВВП і в 2020 році - 55% ВВП.

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