Переможця конкурсу на посаду глави ДКАУ визначать 20 червня

Переможець запланованого на 20 червня конкурсу уряду на посаду глави Державного космічного агентства України (ДКАУ), як очікується, буде відомий уже в день конкурсу, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело в українській ракетно-космічної галузі.

"За інформацією в галузі, проведення кадрового конкурсу на посаду керівника ДКАУ планується в інтенсивному для конкурсантів режимі: всі три етапи заплановані в один день", - повідомив співрозмовник агентства.

"Очікується, що переможець конкурсу стане відомий одразу по його завершенні, безпосередньо в день конкурсу", - додав він.

За офіційними даними Національного агентства з питань держслужби, на участь у конкурсі подано 10 заявок. Серед тих, що подали заявки, - голова ДКАУ з вересня 2016 року, в.о. глави космічного відомства Юрій Радченко, екс-глава ДКАУ (серпень 2015-липень 2016) Любомир Сабадош, заступник директора держконцерну "Укроборонпром" із зовнішньоекономічної діяльності Денис Гурак, перший заступник глави ДКАУ Олександр Голуб, головний конструктор і начальник конструкторського бюро із системного проектування ракет і ракетних комплексів ДП "КБ "Південне" (Дніпро) Павло Дегтяренко.

До складу комісії з питань вищого корпусу держслужби, яка назве переможця конкурсу, входять: представник, визначений президентом; представник, визначений Кабміном з осіб, які обіймають посади вищого корпусу держслужби; керівник Нацагентства України з питань держслужби; керівник Нацагентства з питань запобігання корупції; представник Державної судової адміністрації, Також у складі комісії - по одному представнику від репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок та об'єднань організацій роботодавців на національному рівні, а також чотири представники від громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів та експертів, обраних відповідно до чинного порядку.

Проведений відповідно до закону України "Про державну службу" конкурс на посаду глави ДКАУ оголошений Кабінетом Міністрів 18 травня, заявки на участь у конкурсі приймалися до 9 червня, підбиття підсумків конкурсу заплановано на 20 червня. Переможець буде призначено на посаду терміном на п'ять років з правом повторного призначення ще на один термін.

Закріплені умовами конкурсу посадові обов'язки глави ДКАУ із встановленим посадовим окладом у розмірі 13 тис. грн, передбачають, зокрема, управління об'єктами держвласності, що належать до сфери управління ДКАУ, зокрема реорганізацію галузевих підприємств, а також призначення та звільнення з посади їхніх керівників; визначення пріоритетів та шляхів виконання покладених на відомство завдань; репрезентація уряду в міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України.

ДКАУ - центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності. Діяльність відомства спрямовується і координується Кабінетом Міністрів. Згідно із затвердженим Кабміном у квітні новим Положенням про ДКАУ, глава відомства призначається і звільняється на посаду Кабінетом Міністрів на пропозицію комісії з питань вищого корпусу держслужби. Пропозиції комісії з призначення голови ДКАУ виносяться на розгляд Кабміну за підсумками конкурсу. Раніше керівник ДКАУ звільнявся і призначався урядом за поданням прем'єра.

На сьогодні в управлінні ДКАУ - 26 підприємств і організацій космічної галузі.

За даними ДКАУ, одним із пріоритетних завдань ракетно-космічної галузі на найближчу перспективу визначено старт практичної реструктуризації держпідприємств галузі.