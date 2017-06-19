Події

19:56 19.06.2017

Відпочинок за кордоном планують 3% українців, до Криму збирається 1%

Відпочинок у Карпатах та інших місцях України - в пріоритеті серед планів українців на відпустку, відпочити в Криму має намір лише 1%, про що свідчать дані проведеного в травні опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюднені 19 червня.

За результатами соцдослідження, на першому місці за популярністю, як і рік тому, - відпочинок у Карпатах та інших місцях України (10%); на другому місці - відпочинок на дачах і заміських будинках (8%); до родичів у село планують 5% опитаних. За кордон на відпочинок збираються 3% респондентів. До Криму, як і рік тому, мають намір вирушити 1% опитаних. При цьому в Крим і за кордон збираються переважно представники молодшої вікової категорії 28-29 років (відповідно 3% і 6%).

Не визначилися з відпусткою 14% українців.

В опитуванні зазначено, що станом на другу половину травня 59% жителів України не планують відпочивати (в 2016 році - 63%). Не мають можливості кудись поїхати 22% респондентів (у 2016 році - 25%).

На момент проведення опитування безвіз не чинив помітного впливу на плани відпочити за кордоном.

Опитування КМІС проводилося 19-28 травня 2017 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2040 респондентів, які проживають у 108 населених пунктах усіх областей України (крім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України старше 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, контрольованих Україною. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3,3% - для показників, близьких до 50%; 2,8% - для показників, близьких до 25%; 2,0% - для показників, близьких до 10%; 1,4% - для показників близьких до 5%.

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