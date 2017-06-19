Прокуратура оголосила про підозру в привласненні коштів екс-заступнику голови правління банку "Старокиївський"

Колишньому заступнику голови правління банку "Старокиївський" (Київ) оголосили про підозру в привласненні коштів фінустанови в сумі майже 82 млн грн.

"Прокуратура Києва спільно зі слідчими ГУ Нацполіції в Києві департаменту захисту економіки НП України 19.06.2017 повідомила про підозру колишньому заступнику голови правління ПАТ "Старокиївський банк" за фактами привласнення коштів банківської установи в особливо великих розмірах", - повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Досудове розслідування встановило, що в 2007-2013 екс-голова правління банку, діючи в змові з іншими службовцями фінустанови і використовуючи своє службове становище, шляхом видачі кредитів підставним і підконтрольним особам незаконно привласнили кошти банку в сумі близько 82 млн грн.

Дії екс-чиновника кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.