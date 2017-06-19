Події

20:00 19.06.2017

Прокуратура оголосила про підозру в привласненні коштів екс-заступнику голови правління банку "Старокиївський"

Колишньому заступнику голови правління банку "Старокиївський" (Київ) оголосили про підозру в привласненні коштів фінустанови в сумі майже 82 млн грн.

"Прокуратура Києва спільно зі слідчими ГУ Нацполіції в Києві департаменту захисту економіки НП України 19.06.2017 повідомила про підозру колишньому заступнику голови правління ПАТ "Старокиївський банк" за фактами привласнення коштів банківської установи в особливо великих розмірах", - повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Досудове розслідування встановило, що в 2007-2013 екс-голова правління банку, діючи в змові з іншими службовцями фінустанови і використовуючи своє службове становище, шляхом видачі кредитів підставним і підконтрольним особам незаконно привласнили кошти банку в сумі близько 82 млн грн.

Дії екс-чиновника кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Порошенко може зустрітися з Трампом у вівторок ввечері

Затримані податківці почали свідчити про "схеми" колишнього шефа часів Януковича

Текст законопроекту про реінтеграцію Донбасу ще не готовий, обговорюється його концепція

ОРДЛО заборгували 3,9 млрд грн за електроенергію

Двох військових поранено в зоні АТО в понеділок

ОСТАННЄ

На Сицилії злочинця знайшли в шафі його колишньої дружини

Макрон доручив прем'єру до середи сформувати новий уряд

Троє французьких журналістів постраждали під час вибуху міни в Мосулі, один загинув

Абітурієнти з Криму та Донбасу зможуть вступити до українських вузів без ЗНО

Побудований в Україні для Саудівської Аравії новий транспортний Ан-132D успішно дебютував на Le Bourget-2017

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Джинсы женские
РЕКЛАМА