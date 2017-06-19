Затримані податківці почали свідчити про "схеми" колишнього шефа часів Януковича

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України продовжує допити колишніх і чинних співробітників податкових органів у рамках розслідування кримінальної справи за фактом створення так званих "програмних підприємств", які брали участь у схемі ухилення від сплати податків, і дають свідчення проти екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Як повідомляється в понеділок на сайті Генпрокуратури з посиланням на матеріали Головної військової прокуратури, зокрема, один з колишніх керівників обласної податкової адміністрації розкрив механізм забезпечення діяльності зазначених схем з боку податкових органів, починаючи від Міністерства доходів і зборів України та закінчуючи районною податковою інспекцією, де на обліку перебували "програмні підприємства". Також розкриті умови роботи підприємств реального сектора економіки з так званими "податковими майданчиками" і задіяних у цих схемах службових осіб податкових органів.

У прокуратурі зазначили, що "програмні підприємства" - це створені злочинною організацією на чолі з екс-міністром О.Клименком фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, які використовувалися для ухилення від сплати податків. "Програмні підприємства" не підлягали перевірці.

Як повідомлялося, 24 травня правоохоронці проводили в 15 областях України операцію щодо колишніх керівників обласних "податкових майданчиків", пов'язаних з екс-міністром доходів і зборів О.Клименком. Були затримані 23 колишніх представники податкових адміністрацій в областях.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.