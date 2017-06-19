На Донбасі затримали випускників Санкт-Петербурзької медакадемії, які заблукали

На Донбасі затримано російських військовослужбовців, випускників Санкт-Петербурзької медичної академії, повідомляє видання "ОстроВ" в понеділок з посиланням на заступника керівника АТО Олександра Розмазніна.

"Останнє затримання (російських військових - ІФ) було вчора. Випускників Санкт-Петербурзької медичної академії, які відзначили День медика, переплутали напрям і опинилися на нашій території", - розповів А.Розмазнін журналістам в Краматорську.

За його словами, затримання російських військовослужбовців в зоні АТО відбувається досить часто, просто інформація про це не оприлюднюється в пресі. "Регулярно затримуємо, сказати, що кожен день - це буде неправда, але досить часто ... У нас забирають цих затриманих певні структури. Наше завдання - воювати. Затримати і віддати. Решта - не наша справа", - сказав заступник керівника АТО.

При цьому кількість затриманих А.Розмазнін уточнювати не став.