Події

20:55 19.06.2017

Переговори по Brexit почнуться з обговорення найгарячіших питань

Мішель Барньє, координатор ЄС щодо переговорів про вихід Великобританії з Євросоюзу, позитивно оцінив першу зустріч в понеділок в Брюсселі зі своїм британським колегою, державним секретарем з питань Brexit Девідом Девісом.

"Сьогодні ми домовилися про дати, ми домовилися про організацію і ми домовилися про пріоритети для переговорів", - заявив М.Барньє на спільній з Д.Девісом прес-конференції.

"На першому етапі ми торкнемося найгарячіших питань. Ми повинні усунути невизначеність, створену Brexit. Ми хочемо зробити так, щоб вихід Сполученого Королівства відбувався організованим порядком. А потім, на другому етапі, ми визначимося з нашим майбутнім партнерством", - пояснив головний парламентер ЄС.

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