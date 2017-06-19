Переговори по Brexit почнуться з обговорення найгарячіших питань

Мішель Барньє, координатор ЄС щодо переговорів про вихід Великобританії з Євросоюзу, позитивно оцінив першу зустріч в понеділок в Брюсселі зі своїм британським колегою, державним секретарем з питань Brexit Девідом Девісом.

"Сьогодні ми домовилися про дати, ми домовилися про організацію і ми домовилися про пріоритети для переговорів", - заявив М.Барньє на спільній з Д.Девісом прес-конференції.

"На першому етапі ми торкнемося найгарячіших питань. Ми повинні усунути невизначеність, створену Brexit. Ми хочемо зробити так, щоб вихід Сполученого Королівства відбувався організованим порядком. А потім, на другому етапі, ми визначимося з нашим майбутнім партнерством", - пояснив головний парламентер ЄС.