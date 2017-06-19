Події

20:56 19.06.2017

Світова економіка в 2018 р. виросте на 3,1% - максимум за 8 років

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує прискорення зростання глобального ВВП в поточному році до 2,9%.

Як повідомляється в прес-релізі агентства, в наступному році темпи зростання збільшаться до 3,1%, що стане максимальним підвищенням з 2010 року.

"Більш швидке зростання в цьому році відображає синхронне поліпшення як у країнах з розвиненою економікою, так і в державах з економікою, що розвивається. Макрополітика і посилення ситуації на ринках праці підтримують зростання попиту в розвинених країнах, тоді як зміни на ринку житла в Китаї з 2015 року та відновлення цін на сировину від початку 2016 року сприяли пожвавленню попиту в державах emerging market", - зазначає головний економіст Fitch Брайан Култон.

Найсуттєвіший перегляд у позитивний бік порівняно з березневим звітом стосується єврозони. Надходять дані про поліпшення зовнішнього попиту і зміцнення впевненості в тому, що програма кількісного пом'якшення (QE) Європейського центрального банку діє, вилилися в підвищення аналітиками Fitch оцінки зростання ВВП єврозони в 2017 році до 2% з раніше прогнозованих 1,7%.

"Підвищення попиту у великих країнах з економікою, що розвивається, суттєво відновилося в 2017 році. Як Бразилія, так і Росія недавно повернулися до зростання реального ВВП. І останні дані підтверджують, що споживання та інвестиції починають збільшуватися в РФ. Після дуже сильного зниження сукупного попиту в результаті різкого падіння цін на сировину в 2014 році зараз є можливість для відновлення попиту у сировинних виробників великих держав emerging market", - наголошується в повідомленні агентства.

"Два ключових понижувальних ризики, виявлені в минулому кварталі, - це розвал єврозони і агресивний протекціонізм США - не зникли, але в останні місяці значно зменшилися", - вважає Б.Култон.

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