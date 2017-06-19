Абітурієнти з Криму та Донбасу зможуть вступити до українських вузів без ЗНО

У понеділок, 19 червня, почали роботу освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна", завдяки яким абітурієнти з Криму і непідконтрольної території Донбасу можуть вступити в українські вузи за спрощеною системою - без проходження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Центри "Донбас-Україна" працюватимуть на базі переміщених вузів, а також на базі університетів, розташованих на підконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей. У переміщених вишах для вступників встановлені фіксовані обсяги державного замовлення для всіх спеціальностей і освітніх рівнів.

Центри "Крим-Україна" діють на базі 12 вищих навчальних закладів: Придніпровської держакадемії будівництва і архітектури, Запорізького національного університету, Чорноморського національного університету ім.Петра Могили, Харківського національного технічного університету сільського господарства ім.Петра Василенка, Національного університету "Львівська політехніка", Львівського навчально-наукового інституту "Університет банківської справи", Херсонського держуніверситету, Національного технічного університету та державної морської академії, Таврічеського національного університету ім.Вернадського (Київ), Київського національного економічного університету ім.Вадима Гетьмана, Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету.

Для вступу за спрощеною системою абітурієнту потрібно приїхати в освітній центр, подати заяву і заповнити освітню декларацію. Після цього пройти державну підсумкову атестацію з 2 предметів (українська мова, історія України) і скласти вступний іспит з одного предмета, визначеного вузом, або творчий конкурс. Також необхідно буде отримати в школі, закріпленій за освітнім центром, тимчасову довідку - її протягом 3 місяців потрібно замінити на документ про освіту державного зразка.

Вступати через освітні центри можуть як особи, які не мають українського документа про освіту та сертифікатів ЗНО, так і ті, хто має такий документ і сертифікати ЗНО 2016 або 2017 року.

В середньому процедура вступу займає 3-4 дні. На цей час абітурієнти забезпечуються гуртожитком. Освітні центри працюватимуть до 30 вересня. У Міносвіти нагадали, що в 2016 році протягом вступної кампанії в освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна" звернулося понад 3,3 тис осіб.