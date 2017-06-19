Порошенко може зустрітися з Трампом у вівторок ввечері

Зустріч президента України Петра Порошенка з президентом США Дональдом Трампом може відбутися близько 18:00 у вівторок, повідомляє телеканал "112 Україна" в понеділок.

"У рамках візиту президента в США, який триватиме два дні, очікується, що Порошенко повинен зустрітися з президентом США Трампом. Цей візит може відбутися вже завтра близько 18 години за київським часом, однак остаточного підтвердження або подробиць цієї зустрічі поки немає", - повідомила в понеділок кореспондент телеканалу з Вашингтона.

За її словами, прибуття П.Порошенко в Вашингтон очікується близько 18:00 за місцевим часом або близько 1:00 ночі за київським. "По прильоту президент повинен зустрітися з українською громадою у Вашингтоні біля меморіалу Голодомору. Там також повинні провести молебень", - розповіла кореспондент.

Як повідомлялося, П.Порошенко відбув до США з робочим візитом в понеділок.

Раніше, 14 червня джерело в дипломатичних колах повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що П.Порошенко на наступному тижні відвідає з візитом Вашингтон, де проведе зустріч з Д. Трампом. "Дійсно, досягнуто домовленостей щодо зустрічі (з Д. Трампом - ІФ), візит відбудеться 19-20 червня", - сказав співрозмовник агентства.

Увечері того ж дня глава МЗС України Павло Клімкін підтвердив зустріч глав держав, проте не назвав конкретних дат. Міністр також зазначив, що на порядку денному зустрічі будуть стояти питання про виконання РФ своїх зобов'язань в рамках мінських домовленостей, а також питання окупованого Криму, доступ до нього міжнародних спостерігачів, питання двостороннього співробітництва України та США, а також допомогу українським реформам.

Також, за словами міністра, будуть порушені питання співпраці в сфері безпеки між Україною та США. Глава зовнішньополітичного відомства анонсував "важливі політичні рішення в цій сфері".