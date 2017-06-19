Троє французьких журналістів постраждали під час вибуху міни в Мосулі, один загинув

Троє французьких журналістів отримали поранення в результаті підриву на міні в іракському Мосулі, повідомила в понеділок газета Le Figaro. Курдський журналіст Бахтіяр Аддад, який співпрацював з низкою західних ЗМІ, включаючи France Televisions, загинув.

Відомо, що один з поранених - співробітник видання Le Figaro Самюель Фори. Він отримав поранення руки і обличчя. Двоє інших - спеціальні кореспонденти # 5bis Productions, які готували репортаж для телеканалу France 2. Веронік Роббер і Стефан Вілльнев були доставлені в госпіталь, розташований на американській військовій базі.