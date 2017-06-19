Події

22:14 19.06.2017

На Сицилії злочинця знайшли в шафі його колишньої дружини

Італієць, який перебував в бігах, вирішив відвідати колишню дружину, у якої його і знайшли поліцейські, повідомили в понеділок в місцевих правоохоронних органах.

49-річного жителя Сицилії було засуджено на два роки домашнього арешту за незаконне носіння зброї. Однак у 2012 році він порушив ці умови і втік. Потім протягом п'яти років переховувався від поліцейських за кордоном, а також поблизу Рима.

"Можливо, він подумав, що в поліції про нього забули, або втомилися шукати людину, якій залишилося відбути один рік покарання. Однак, це не так", - йдеться в заяві правоохоронців.

Як наголошується в документі, поліція тривалий час стежила за колишньою дружиною засудженого і його матір'ю, які проживали недалеко від столиці. Після того, як чоловік відвідав маму, він попрямував в будинок до колишньої дружини в місті Остія.

Звинувачений був заарештований в результаті операції, в ході якої поліцейські обшукали будинок. Утікача знайшли в шафі.

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