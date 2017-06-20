Події

02:09 20.06.2017

Фінська поліція провела спецоперацію через загрозу теракту біля будівлі парламенту

Фінській поліції стало відомо про планувалася терористичної атаки в Гельсінкі, передає Reuters з посиланням на заяву місцевих правоохоронних органів. У зв'язку з загрозою у фінській столиці була проведена спецоперація.

Метою для терористів повинна була стати церква Темппеліаукіо - одна з туристичних визначних пам'яток Гельсінкі, неподалік від будівлі парламенту. «Поліції стало відомо про факти, які дають право припускати про підготовку терористичного акту. Згідно з інформацією, метою передбачуваної атаки повинна була стати церква Темппеліаукіо. Поліція вжила всіх необхідних заходів для запобігання загрози », - передає Національне бюро розслідувань.

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