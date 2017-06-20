Події

04:51 20.06.2017

Пентагон для екстреного зв'язку з російськими військовими в Сирії буде писати в Gmail

В якості запасної лінії зв'язку з російською авіабазою в Сирії американські військові готові використовувати листування поштою Gmail. Про це повідомив представник міжнародної коаліції під керівництвом США, полковник Райан Діллон, повідомляє The New York Times.

Діллон підкреслив, що США готові до подальшого підтримання контактів з РФ за допомогою гарячої лінії зв'язку, яка встановлена ​​між військовою базою США Аль-Удейд в Катарі і російської авіабазою в Латакії. Запасним видом зв'язку може стати листування через «незасекречений аккаунт в Gmail», передає видання слова представника коаліції.

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