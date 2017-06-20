Бойовики за добу 43 рази обстріляли позиції сил АТО, 4 українських військовослужбовців поранені

За минулу добу бойовики здійснили 43 обстріли позицій Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, в результаті яких поранення отримали четверо українських військовослужбовців, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Підрозділи російсько-окупаційних військ вчора менше застосовували важку артилерію, однак обстрілювати позиції ЗС України з інших видів зброї не припинили. Упродовж минулої доби бойовики 43 рази відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників уздовж всієї лінії зіткнення. Найбільше ворожих збройних провокацій зафіксовано на Приморському напрямку, а з артилерії калібру понад 100 мм противник бив тільки на Луганщині", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці прес-центру в Фейсбук.

На Приморському напрямку зафіксовано 19 обстрілів позицій ЗСУ. Опорні пункти наших військовослужбовців поблизу Широкино, Водяного, Лебединського, Талаківки, Гнутового, Березового і Мар'їнки бойовики обстрілювали з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї, іноді застосовуючи зенітні установки і озброєння БТР, в околицях Павлополя - з мінометів калібру 82 мм, по Талаківці вів вогонь ворожий снайпер.

Основна вогнева активність на Донецькому напрямку, як і раніше, сконцентрована на південних передмістях Авдіївки - бойовики застосовували піхотне озброєння і зенітні установки. Позиції в околицях Кам'янки, Зайцевого і Новолуганського бойовики обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї.

"Луганський напрямок. Гаряче всього вчора знову було в районі Бахмутськой траси. Там, поблизу Кримського, російсько-терористичні бандформування тричі використовували проти українських захисників міномети калібру 120 мм. Там же окупанти досить інтенсивно били з 82-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Крім того, без застосування артилерії бойовики здійснювали обстріли позицій ЗС України, які розташовані неподалік Станиці Луганської, Новозванівки, Жовтого, Айдара і Новоолександрівки", - відзначають в повідомленні