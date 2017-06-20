Американська компанія помилково виклала в інтернет дані на 200 млн виборців
Аналітична компанія Deep Root Analytics помилково виклала у відкритий доступ дані на 198 млн американських виборців, повідомила газета The Нill.
"Ми беремо на себе відповідальність за цю ситуацію", - йдеться в заяві компанії, яка на замовлення Національного комітету Республіканської партії США займалася дослідженнями складу і поглядів виборців.
Витік був виявлений компанією UpGuard, що спеціалізується на питаннях безпеки.
Після цього на базі даних було встановлено пароль, проте близько двох тижнів вона була у відкритому доступі.