Події

08:22 20.06.2017

Американська компанія помилково виклала в інтернет дані на 200 млн виборців

Аналітична компанія Deep Root Analytics помилково виклала у відкритий доступ дані на 198 млн американських виборців, повідомила газета The Нill.

"Ми беремо на себе відповідальність за цю ситуацію", - йдеться в заяві компанії, яка на замовлення Національного комітету Республіканської партії США займалася дослідженнями складу і поглядів виборців.

Витік був виявлений компанією UpGuard, що спеціалізується на питаннях безпеки.

Після цього на базі даних було встановлено пароль, проте близько двох тижнів вона була у відкритому доступі.

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