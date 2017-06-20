Події

08:47 20.06.2017

Відновлено водопостачання в п'яти районах Донецької області

 Станом на ранок вівторка, 20 червня, в п'яти, раніше зневоднених, районах Донецької області (Покровському, Селидівському, Волноваському, Добропільському, Мар'їнському) відновлено центральне водопостачання, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

"Протягом 19 червня проводилися ремонтні роботи ділянки водопроводу с. Новодонецьке - смт Олександрівка (відремонтована поздовжня тріщина, що утворилася при гідроударі), проводилося заповнення системи водопроводу і резервного резервуара, здійснювався підвіз води населенню в смт Олександрівка з залученням 2 од. тех. і 3 чол., в тому числі від ДСНС 1 од. тех. і 2 чол., підвезено технічної води близько 25,8 т.", - говориться в повідомленні на сайті відомства.

Відновлення водопостачання в смт. Олександрівка, раніше також зневодненого, планується відновити протягом дня 20 червня.

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