У Римі померла модельєр Карла Фенді

Відомий італійський модельєр Карла Фенді померла в Римі на 81-му році життя, повідомляє La Repubblica.

Напередодні модельєр перенесла важке захворювання легенів. Вона померла після того, як її виписали з лікарні і вона повернулася в свою римську резиденцію в Палаццо Русполі.

Карла Фенді була власником італійського будинку моди Fendi, що спеціалізується на випуску одягу, виробів зі шкіри та хутра, аксесуарів і парфумерії. Бренд був заснований в 1925 році. Компанія входить до складу холдингу LVMH - Louis Vuitton Moët Hennessy S.A. Мережа Fendi налічує понад 160 магазинів в 25 країнах.