Події

09:08 20.06.2017

Черкащанину, який закликав до повалення конституційного ладу, загрожує до трьох років

Прокуратура Черкаської області оголосила про підозру жителю міста Черкаси у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.109 Кримінального кодексу України (розповсюдження публічних закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу), повідомляє прес-служба Черкаської прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, використовуючи особисту комп'ютерну техніку, за допомогою персонального облікового запису в соціальній мережі "Facebooк" розміщував на своїй сторінці статті, що містять заклики до насильницького повалення конституційного ладу", - йдеться в повідомленні на сайті Черкаської прокуратури.

Дану протиправну діяльність було припинено обласною прокуратурою спільно з управлінням Служби безпеки України в області. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Інкримінованою зловмисникові статтею КК передбачені санкції до трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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