Австралія хоче обмежити експорт природного газу

Уряд Австралії продовжить роботу над механізмами контролю експорту природного газу, заявив у вівторок прем'єр-міністр країни Малькольм Тернбулл.

"Ми вживаємо невідкладних заходів з метою зниження цін на електроенергію і забезпечення надійного і безпечного енергопостачання всіх австралійців, - сказав він на прес-конференції в Сіднеї. - Ми впровадимо регулювання газової галузі, яке торкнеться і експорту".

Одним з факторів, які призводять до високих цін на енергоносії та електроенергію, прем'єр назвав дефіцит газу на внутрішньому ринку в поточний момент.

"Просто марнотратство: наша країна є найбільшим експортером (газу - ІФ) у світі, але ціни на газ у нас - одні з найвищих", - обурювався міністр ресурсів Метью Канаван.

Вперше австралійський кабінет заговорив про регулювання експорту газу в квітні, пише The Australian.

Передбачається, що нові правила, що обмежують експорт газу, набудуть чинності з 1 січня 2018 року.