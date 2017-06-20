Події

10:49 20.06.2017

Австралія хоче обмежити експорт природного газу

Уряд Австралії продовжить роботу над механізмами контролю експорту природного газу, заявив у вівторок прем'єр-міністр країни Малькольм Тернбулл.

"Ми вживаємо невідкладних заходів з метою зниження цін на електроенергію і забезпечення надійного і безпечного енергопостачання всіх австралійців, - сказав він на прес-конференції в Сіднеї. - Ми впровадимо регулювання газової галузі, яке торкнеться і експорту".

Одним з факторів, які призводять до високих цін на енергоносії та електроенергію, прем'єр назвав дефіцит газу на внутрішньому ринку в поточний момент.

"Просто марнотратство: наша країна є найбільшим експортером (газу - ІФ) у світі, але ціни на газ у нас - одні з найвищих", - обурювався міністр ресурсів Метью Канаван.

Вперше австралійський кабінет заговорив про регулювання експорту газу в квітні, пише The Australian.

Передбачається, що нові правила, що обмежують експорт газу, набудуть чинності з 1 січня 2018 року.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Люксембурзі відбулося Міністерське засідання Східного партнерства

Глава СБУ виступає за напрацювання пропозицій щодо змін до законодавства з огляду на гібридну війну

Відновлено водопостачання в п'яти районах Донецької області

Бойовики за добу 43 рази обстріляли позиції сил АТО, 4 українських військовослужбовців поранені

Білий дім призначив час зустрічі Трампа і Порошенко

ОСТАННЄ

"Укртранснафта" відкрила представництво в Словаччині

До відома: про прес-конференцію у прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Проблеми жителів Львова з відходами - це проблеми всієї України"

Рева проти перенесення на 2020 рік термінів збільшення мінімального страхового стажу до 25 років

"Укрзалізниця" планує випустити корпоративні облігації на 2 млрд грн

Кабмін розгляне внесення Нацрадою реформ пропозиції щодо пенсійної реформи 21 червня

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА