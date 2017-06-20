Рева проти перенесення на 2020 рік термінів збільшення мінімального страхового стажу до 25 років

Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявляє, що перенесення термінів збільшення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років з 1 січня 2018 року на 1 січня 2020 року на погодженні з Міжнародним валютним фондом (МВФ), і виступає проти цього.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" міністр повідомив, що з усіх пропозицій, які були висловлені Національною радою реформ до проекту пенсійної реформи, тільки ця зачіпає її базові параметри і, в разі затвердження урядом, наполягатиме на погодженні з МВФ.

"Моя позиції особиста, що базові параметри пенсійної реформи, узгоджені з МВФ, ми переглядати не можемо без додаткової консультації, оскільки це принциповий момент, то, напевно, все-таки, позиція моя особиста буде в тому, що на це йти не можна", - сказав міністр, відповідаючи на питання про необхідність узгодження з МВФ перенесення термінів збільшення мінімального страхового стажу.

А.Рева підкреслив, що, з огляду на час і зусилля, які вже були витрачені на узгодження базових параметрів проекту реформи, внесення в нього серйозних змін з необхідністю подальшого їх узгодження з МВФ тільки затягне процес прийняття реформи.

Як повідомлялося, 16 червня на засіданні Нацради реформ було висловлено пропозицію про перенесення підвищення мінімального страхового стажу на 1 січня 2020 року, щоб дати громадянам можливість адаптуватися до змін.

За словами А. Реви, Кабінет Міністрів України розгляне таку можливість.