"Укртранснафта" відкрила представництво в Словаччині

ПАТ "Укртранснафта" відкрило офіс у Братиславі, який буде представляти інтереси компанії на території Словаччини, Чехії, Австрії, Угорщини та, в разі потреби, інших країн Європи.

Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації НКЦПФР, відповідне рішення прийняли акціонери "Укртранснафти" на зборах 16 червня 2017 року.

Як повідомлялося, транзит нафти по території України трубопровідним транспортом в країни Європи в 2016 році скоротився на 8,8% (на 1 млн 331,3 тис. тонн) порівняно з 2015 роком - до 13 млн 822,2 тис. тонн. Обсяг транспортування нафти на НПЗ України становив 1,406 млн тонн, що на 12,5% (на 200,8 тис. тонн) менше, ніж в 2015.

Транзит нафти по території України трубопровідним транспортом у Європу в січні-травнем 2017 року збільшився на 5,6% (на 296 тис. тонн) порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до 5,555 млн т. Обсяг транспортування нафти на НПЗ України в січні-травнем 2017 року становив 761 тис. тонн, що на 30,6% (на 178,1 тис. тонн) більше, ніж за п'ять місяців минулого року.

"Укртранснафта" в 2016 році знизила чистий прибуток на 5,6% (на 90,682 млн грн) порівняно з 2015 роком - до 1 млрд 519,285 млн грн, тоді як чистий дохід збільшився на 5,2% (на 174,744 млн грн) - до 3 млрд 504,625 млн грн.

У структурі виручки 3 млрд 336,433 млн грн було отримано від транзиту нафти, 113,642 млн грн - від постачання на НПЗ України, 54,55 млн грн - від інших видів діяльності.

"Укртранснафта", 100% акцій якої - в управлінні НАК "Нафтогаз України", є оператором нафтотранспортної системи країни.

Система магістральних нафтопроводів "Укртранснафти" діаметром від 159 мм до 1220 мм загальною протяжністю 4,767 тис. км проходить по території 19 областей країни, має щорічну пропускну здатність на вході 114 млн тонн, на виході - 56,3 млн тонн.