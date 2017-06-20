Події

11:30 20.06.2017

У Люксембурзі відбулося Міністерське засідання Східного партнерства

У понеділок, 19 червня, відбулося Міністерське засідання Східного партнерства (СП) під головуванням високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерики Могеріні, на якому Україну представляла заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, повідомляє прес-служба МЗС України .

У засіданні взяли участь міністри закордонних справ країн-членів ЄС, країн-учасниць ініціативи Східного партнерства та комісар ЄС із питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган.

"Головною темою засідання стала підготовка до наступного Саміту СП 24 листопада ц.р. в Брюсселі, а також завдання і пріоритети функціонування Ініціативи до 2020 року", - йдеться на офіційній сторінці МЗС в Фейсбук.

Сторони в рамках засідання обговорили удосконалення транспортної мережі країн СП, збільшення інвестицій у галузь енергоефективності, гармонізацію роумінгових тарифів, надання доступних кредитів у національній валюті малим і середнім підприємствам та інші питання.

О.Зеркаль висловила подяку державам-членам та інститутам ЄС за їх зусилля з уведення безвізового режиму для України, який став потужним стимулом для проведення низки внутрішніх реформ в Україні.

"Заступник міністра також наголосила на необхідності реалізації принципу "більше за більше "шляхом запровадження посилених інструментів підтримки, спрямованих на допомогу в імплементації угод про асоціацію і ПО ЗВТ. Вона підкреслила, що двері Європейського Союзу мають залишатися відчиненими для країн, що прагнуть більшої інтеграції з ЄС. І цей сигнал має бути належним чином відображений у декларації саміту Східного партнерства", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, основними пріоритетами підготовки України до саміту стануть поглиблення торгово-економічних зв'язків та спрощення кредитування для малих і середніх підприємств, посилення регіональної взаємодії, сприяння людським контактам, зокрема шляхом розширення можливостей підтримки молоді за рахунок відповідних програм ЄС.

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