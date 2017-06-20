UPS вперше введе надбавки за доставку замовлень з інтернет-магазинів США перед Різдвом

Найбільша в світі служба експрес-доставки United Parcel Service Inc. (UPS) вперше введе надбавки за доставку замовлень з інтернет-магазинів США, відправлених протягом тижня перед Різдвом і після Дня подяки.

Як пише The Wall Street Journal, тим самим UPS намагається компенсувати збільшення витрат у пікові святкові дні через наймання додаткових співробітників, резервування додаткових вантажних автомобілів і літаків.

У результаті онлайн-магазинам доведеться або змиритися з додатковими витратами, або підвищити ціни. Перекласти додаткові витрати на споживачів, ввівши плату за доставку, в США навряд чи вийде: практично завжди знайдеться конкурент, готовий запропонувати безкоштовну доставку, щоб залучити клієнтів.

Надбавка для всіх вантажів UPS Ground з 19 листопада по 2 грудня становитиме 27 центів за відправлення. Саме на цей період випадають День подяки (четвертий четвер листопада), чорна п'ятниця (п'ятниця після Дня подяки) і кіберпонеділок (перший понеділок після Дня подяки) - найактивніші дні для електронної комерції США.

UPS Ground гарантує доставку у всіх 50 штатах США і Пуерто-Ріко протягом максимум п'яти днів.

У передріздвяний тиждень - з 17 по 23 грудня - UPS вводить надбавки в розмірі 27 центів за відправлення UPS Ground, 81 цента - за авіадоставку наступного дня і 97 центів - за доставку протягом 2 або 3 днів.

Додаткові тарифи діють лише для посилок, що доставляються в житлові будинки, тому, як вважає WSJ, інтернет-рітейлери та їхні клієнти зможуть уникнути доплати, оформлюючи доставку в магазин або на склад.