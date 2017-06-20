“Ніч енергетики” пройде у Києві

З 1 по 2 липня у FEDORIV Hub проходитиме найенергетичніша ніч міста, що стане київським початком молодіжного проекту “Ukrenergo Laboratories” – першого в Україні інкубатору ідей в енергетиці за ініціативи ДП “НЕК” Укренерго”.

Протягом усієї ночі, з 21.00 по 6.00 годину ранку, провідні експерти України, топ-менеджери компаній енергетичної галузі країни та найуспішніші представники українського бізнесу проведуть 9-годинний нон-стоп із лекцій, на яких розповідатимуть про нові технології у електроенергетиці, дадуть прикладні поради із використання та примноження знань та навичок для побудови кар'єри у цій галузі, а також розкажуть, як креативні ідеї можна втілити у реальні проекти та поділяться секретами свого успіху.

За результатами попереднього анкетування для участі у проекті у Києві будуть відібрані 200 учасників: студентів, випускників вишів, аспірантів, молодих вчених та винахідників у таких напрямках, як:

- енергетика;

- IT та телекомунікації;

- менеджмент та економіка;

- міжнародні відносини;

- екологія та охорона довкілля;

- право;

- PR та комунікації.

Отже, усі охочі запрошуються до реєстрації: http://bit.ly/Night_Energy_Kyiv

Проект “Ukrenergo Laboratories” розпочався із Харкова, і на подібному заході зібрав понад 400 учасників та 550 реєстрацій, 17 спікерів з різних міст України та охопив своєю енергією усе місто. У Львові захід проходив у приміщенні Львівської ратуші просто у Великій сесійній залі та зібрав 21 спікера, понад 200 учасників із 7 областей. Заходи задіяли понад 50 національних університетів України.

Найбільш мотивованим та талановитим учасникам буде запропонована участь у наступному етапі проекту - Soft Skills School у Києві. Це дводенна школа, де учасники набудуть таких практичних навичок, як робота у команді, менеджмент проектів, побудова ефективних внутрішніх та зовнішніх комунікацій, пошук та аналіз інформації, а також відпрацювання та прийняття рішень. Після цього будуть сформовані проектні команди, які братимуть участь у Битві проектів та Енергетичному хакатоні заради можливості втілити свої ідеї у реальні проекти, а також стати креативною частиною найбільшої електроенергетичної компанії країни - системного оператора “Укренерго”.

Участь у всіх заходах проекту є безкоштовною.

Дата та час проведення: ніч з 01 по 02 липня (з суботи на неділю) з 20:30 до 6:00.

Місце: FEDORIV Hub Киев, Україна, вул. Велика Васильківська 5, Арена-Сіті, 5 поверх.

Для пропозицій та питань: ukrenergolaboratories@gmail.com

Слідкуйте за новинами проекту “Ukrenergo Laboratories” за наступними посиланнями:

https://www.facebook.com/UkrenergoLaboratories/