У рамках розслідування справи про "податкові майданчики" затримано 24 особи

Генеральна прокуратура України наводить статистику за результатами досудового розслідування в кримінальному провадженні щодо злочинної організації періоду президентства Віктора Януковича з вищого керівництва Міністерства доходів і зборів часів Олександра Клименка (так звана справа про "податкові майданчики").

"Затримано 24 підозрювані особи, щодо яких подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. З них суд задовольнив 13 клопотань з можливістю внесення застави, відмовив у задоволенні 11 клопотань з обранням запобіжного заходу, не пов'язаних із триманням під вартою, тобто застави і особистого зобов'язання. При цьому розмір застави визначено в сумі від 1 млн грн до 150 млн грн", - повідомляє прес-служба Генпрокуратури у вівторок.

Головна військова прокуратура Генпрокуратури подала апеляційні скарги на ухвали суду про відмову в задоволенні клопотань про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з яких наразі два задоволені, і підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 9 апеляційних скарг - на розгляді суду. Крім того, апеляційний суд відмовив у задоволенні скарг стороні захисту і залишив чинним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо трьох підозрюваних, ще 2 скарги відкликано з ініціативи сторони захисту.

У прокуратурі також зазначили, що стосовно чотирьох підозрюваних, троє з яких раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за участь у злочинній організації В.Януковича і один - інвалід, органом попереднього розслідування подавалися клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Щодо осіб, яким було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, а також осіб, щодо яких застосовано запобіжний захід у вигляді застави, внесено заставу 15 підозрюваними (загальна сума 37 млн 137 тис. 912 грн).

"Під вартою перебувають 9 підозрюваних", - підсумувала прес-служба.

Як повідомлялося, 24 травня 2017 року правоохоронці проводили в 15 областях України операцію щодо колишніх керівників обласних "податкових майданчиків", пов'язаних з екс-міністром О.Клименком. Тоді повідомлялося про затримання 23 колишніх представників податкових адміністрацій в областях.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.