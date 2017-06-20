Roshen повністю припинив роботу в Росії

Липецька кондитерська фабрика, склад готової продукції і торговий дім ТОВ "Рошен" повністю зупинили свою діяльність у Росії, повідомляється на сайті корпорації.

Згідно з повідомленням, процес відбувався в три етапи. У квітні були законсервовані всі виробничі лінії на Липецькій кондитерській фабриці, у травні - системи холодо- і теплопостачання, а в червні - блок очисних споруд, котельні та водозабори.

Як повідомлялося, Федеральна податкова служба РФ висуває Липецькій фабриці необґрунтовані податкові претензії на суму 180 млн руб., а торговому дому ТОВ "Рошен" (м Липецьк) - на 150 млн руб. Арешт майна Липецької фабрики, рішенням Басманного суду Москви, продовжено до 13 вересня 2017 року.

Корпорація Roshen входить до топ-30 найбільших виробників кондитерських виробів у світі. До її складу входять Київська, Кременчуцька, дві Вінницькі кондитерські фабрики і Вінницький молочний завод (Україна); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику BonbonettiChoco (Угорщина). Виробничу діяльність Липецької фабрики (РФ) було зупинено з 1 квітня 2017 року.

Згідно з підписаним Петром Порошенком у січні 2016 року договором, він передав свою 85-відсоткову частку в корпорації до незалежного сліпого трасту (blind trust) компанії Rothschild Trust. Банк-управитель трасту має також 4-річну довіреність на переговори про продаж активів. Президенту корпорації Roshen В'ячеславу Москалевський належить 13% через інвестфонд "Кондітерінвест", ще чотирьом топ-менеджерам - по 0,5%.