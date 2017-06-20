У зв'язку з пожежею на Хрещатику евакуйовано будівлю Печерського райсуду

Печерський районний суд м.Києва зупинив роботу в зв'язку з масштабною пожежею в будівлі колишнього Центрального гастроному на вул.Хрещатик.

Як повідомляє у вівторок прес-центр "Судової влади" на сторінці в соцмережі Facebook, усіх відвідувачів та працівників суду евакуювали з приміщення.

"Сподіваємося, пожежу вдасться локалізувати і завтра суд працюватиме в звичайному режимі", - зазначено в повідомленні "Судової влади".

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва горить пам'ятник архітектури - будинок колишнього Центрального гастроному на вул.Хрещатик, 40/1 на розі вулиць Богдана Хмельницького і Хрещатик. За словами очевидців, на прилеглій території сильне задимлення, видно язики полум'я. Вул.Хрещатик і Хмельницького перекрили.

Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, до гасіння пожежі залучено 15 одиниць техніки та 75 пожежників. Уточнення площі пожежі ускладнюється через баннер на фасаді.

Триповерхову будівлю на вул.Хрещатик, 40/1 побудовано архітектором Володимиром Ніколаєвим в 1873-74 рр. Після Другої Світової війни в ньому відкрився Центральний гастроном. У 1970 х рр було заплановано реконструкцію кварталу зі знесенням будинку, але його вдалося відстояти і в 1994 році воно було визнано пам'яткою архітектури.