"Ашан" придбав мережу гіпермаркетів "Караван"

"Ашан Рітейл Україна", що оперує мережею з 11 гіпермаркетів у Києві, Львові, Одесі, Запоріжжі та Кривому Розі, підписав угоду з українським дистриб'ютором "Караван" про викуп його активів - 9 гіпермаркетів в Україні, в яких працюють 3300 співробітників .

"Завдяки викупу мережі ("Караван") "Ашан Рітейл Україна" посилить свою присутність у Києві, а також буде присутній у чотирьох нових містах - Харкові, Дніпрі, Житомирі та Чернівцях", - йдеться в повідомленні покупця у вівторок.

Згідно з ним, загальна площа гіпермаркетів "Караван" становить 58 тис кв. м.

"Ашан" додає, що ця угода розвиває також його мультиформатність. Покупець вказує, що угода отримала схвалення Антимонопольного комітету України.

У середині січня цього року власник компанії Karavan Real Estate Limited (Нормандські острови), що управляє будівництвом і розвитком мережі ТРЦ "Караван", Олександр Ярославський повідомив, що мережа домовилася з мережею гіпермаркетів "Ашан" про відкриття її магазинів у ТРЦ "Караван" .

О.Ярославський уточнив, що ніколи не мав відношення до гіпермаркетів "Караван", які працюють у ТРЦ. Він пояснив, що є власником безпосередньо ТРЦ загальною площею 100 тис. кв. м, тому в цій угоді з "Ашан" виступає орендодавцем.

"Ашан Рітейл" входить до складу Auchan Holding, що не котирується на біржі і об'єднує сімейних акціонерів і співробітників. Auchan Holding представлений в 16 країнах і складається з трьох підприємств: "Ашан Рітейл", яка об'єднує в усіх країнах канали продажів продовольчих товарів (гіпермаркети, супермаркети і е-комерція); "Іммошан" (Immochan) і Оней Банк (Oney Banque).

Група Auchan створена в 1961 році. У 2016 році виторг Auchan Holding виріс на 0,7% - до EUR52,8 млрд, а чистий прибуток - на 18,2%, до EUR0,82 млрд.

В Україні управління гіпермаркетами "Ашан" здійснюється через ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" (Київ), яке було створено в 2007 році. Перший гіпермаркет "Ашан" в Україні було відкрито наприкінці березня 2008 року, зараз мережа нараховує 11 гіпермаркетів в Україні: шість - у Києві, по одному - в Кривому Розі (Дніпропетровська обл.), Запоріжжі, Львові, Сокольниках (Львівська обл.) і Фонтанці (Одеська обл.). Штат співробітників перевищує 3,6 тис. осіб.

Виторг "Ашан Україна Гіпермаркет" у 2015 році зріс на 33% - до 8 млрд 864,6 млн грн, а чистий збиток скоротився на 32,8% - до 195,61 млн грн. За 9 місяців 2016 року компанія отримала 39,81 млн грн чистого прибутку за виторгу 6 млрд 768,63 млн грн.

Мережу "Караван" в Україні з жовтня 2003 року розвивали Сергій Хрипков і Андрій Гордієнко. На сьогодні мережею керує ТОВ "Група рітейлу України" ( "ГРУ", Київ), яка відповідно до держреєстру належить кіпрській "Ронгейт Холдінгс Лімітед", кінцевим бенефіціарним власником якої зазначений кіпріот Сімеон Сімеон.

Чистий дохід "ГРУ" у 2015 році становив 3 млрд 301,69 млн грн, чистий прибуток - 14,27 млн грн, дані за 2016 рік наразі відсутні.

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), член Групи Світового банку, на початку червня повідомила про надання 400 млн грн восьмирічного кредиту "Ашан Рітейл", щоб підтримати її довгострокову інвестиційну програму в Україні.