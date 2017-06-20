Події

20:40 20.06.2017

СБУ звинувачує "Укрзалізницю" в наявності "смотрящих" і незаконних знижках російським ФПГ на $ 10 млн

Генеральна прокуратура України за оперативного супроводу Служби безпеки України (СБУ) проводить досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ПАТ "Укрзалізниця", збиток від якого оцінюється в $10 млн, повідомила прес-служба СБУ.

"Діючи в інтересах російських гірничо-збагачувальних холдингів (ГЗК) і експедиторських компаній, вони безпідставно переглянули тарифні умови, значно занизивши їх", - стверджує спецслужба.

Згідно з повідомленням, правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та проживання причетних до протиправної діяльності осіб, тривають слідчі дії

"Отримані під час слідчих дій дані свідчать про вплив з боку так званих "смотрящих" на прийняття рішень керівництвом ПАТ "Укрзалізниця". Такі дії призводили до завдання шкоди інтересам держави і отриманню надприбутків російськими фінансово-промисловими групами", - зазначає СБУ.

Спецслужба додає, що було також встановлено проведення окремими особами несанкціонованих переговорів від імені "Укрзалізниці" на території РФ.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Порошенко і Меттіс обговорили пріоритетні кроки по зміцненню оборонного потенціалу України

Порошенко у Вашингтоні проводить переговори з держсекретарем США Тіллерсоном

Головний конструктор ДКБ "Південне" визнаний переможцем конкурсу на посаду глави ДКАУ

Санкції щодо Росії не будуть зняті до повного виконання Москвою мінських домовленостей

Дія санкцій США проти Росії триватиме

ОСТАННЄ

МЗС України засуджує напад бойовиків на спостерігачів ОБСЄ

Пожежу в будівлі колишнього Центрального гастроному на Хрещатику ліквідовано

Міністр оборони США підтримує збереження санкцій проти РФ

Ляшко заявляє, що не поєднує депутатство і бізнес

Білий дім поки не має наміру позначати свою позицію щодо проекту додаткових санкцій проти РФ,  що знаходиться в Конгресі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА