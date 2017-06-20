СБУ звинувачує "Укрзалізницю" в наявності "смотрящих" і незаконних знижках російським ФПГ на $ 10 млн

Генеральна прокуратура України за оперативного супроводу Служби безпеки України (СБУ) проводить досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ПАТ "Укрзалізниця", збиток від якого оцінюється в $10 млн, повідомила прес-служба СБУ.

"Діючи в інтересах російських гірничо-збагачувальних холдингів (ГЗК) і експедиторських компаній, вони безпідставно переглянули тарифні умови, значно занизивши їх", - стверджує спецслужба.

Згідно з повідомленням, правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та проживання причетних до протиправної діяльності осіб, тривають слідчі дії

"Отримані під час слідчих дій дані свідчать про вплив з боку так званих "смотрящих" на прийняття рішень керівництвом ПАТ "Укрзалізниця". Такі дії призводили до завдання шкоди інтересам держави і отриманню надприбутків російськими фінансово-промисловими групами", - зазначає СБУ.

Спецслужба додає, що було також встановлено проведення окремими особами несанкціонованих переговорів від імені "Укрзалізниці" на території РФ.