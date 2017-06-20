В результаті авіаудару в Сирії загинув "Верховний Муфтій" ІГІЛ

Очолювана США коаліція повідомила про ліквідацію так званого "верховного муфтія" організації "Ісламська держава".

У повідомленні коаліції, поширеному у вівторок, стверджується, що "верховний муфтій" Турки Аль-бін Алі загинув в Сирії в результаті авіаудару 31 травня.

Як наголошується в документі, Аль-Бін Алі "грав провідну роль у вербуванні іноземних терористів і стимулював терористичні атаки по всьому світу".

"Як головний релігійний діяч ІГІЛ, починаючи з 2014 року, він забезпечував пропаганду для підбурювання до вбивств і скоєння інших звірств, намагався узаконити створення "халіфату" і був близькою довіреною особою (лідера ІГІЛ - ІФ) Абу Бакра аль-Багдаді", - зазначається в повідомленні коаліції.