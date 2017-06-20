Події

20:57 20.06.2017

В Португалії розбився літак, який гасив лісові пожежі

Літак Canadair, який займався гасінням пожежі в центральній частині Португалії, розбився в районі Лорісейра округу Сантарен, повідомляє у вівторок сайт газети "Діаріу ді Нотісіаш".

Даних про жертви аварії поки не надходило.

На місце НП прибули дві машини швидкої допомоги і вертоліт екстрених служб.

Минулого тижня в Португалії загострилася ситуація з лісовими пожежами, які часто відбуваються в країні влітку. Для гасіння пожежі були задіяні більше 2,8 тис. пожежних, 24 літаки і вертольоти та 928 автомобілів. Більша частина особового складу займається трьома найбільшими пожежами - в населених пунктах Гойш ​​і Пенела в окрузі Коїмбра і в Педроган-Гранді в окрузі Лейрія.

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