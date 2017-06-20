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21:05 20.06.2017

Вилучені правоохоронцями документи стосуються рішень попереднього складу правління - "Укрзалізниця"

ПАТ "Укрзалізниця" заявляє, що повністю забезпечує діяльність правоохоронних органів у рамках слідчих дій.

"Керівництво ПАТ повністю сприяє роботі правоохоронних органів, надає всі необхідні для слідства документи і забезпечує прозорість у своїй діяльності. Всі вилучені правоохоронцями сьогодні документи стосуються рішень попереднього складу правління компанії", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-центрі "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура України за оперативного супроводу Служби безпеки України проводить досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ПАТ "Укрзалізниця", збиток від якого оцінюється в $10 млн.

"Діючи в інтересах російських гірничо-збагачувальних холдингів (ГЗК) і експедиторських компаній, вони безпідставно переглянули тарифні умови, значно занизивши їх", - стверджують у спецслужбі.

Згідно з повідомленням, правоохоронці провели кілька обшуків за місцями роботи та проживання причетних до протиправної діяльності осіб, тривають слідчі дії.

"Отримані під час слідчих дій дані свідчать про вплив з боку так званих "смотрящих" на прийняття рішень керівництвом ПАТ "Укрзалізниця". Такі дії призводили до завдання шкоди інтересам держави і отримання надприбутків російськими фінансово-промисловими групами", - зазначають у СБУ.

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