Події

21:22 20.06.2017

Порошенко у вівторок проведе переговори в Пентагоні і зустрінеться з держсекретарем Тіллерсоном

 Президент України Петро Порошенко у вівторок в рамках свого робочого візиту до Вашингтона також проведе переговори в Пентагоні і зустрінеться з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, повідомив посол України в США Валерій Чалий.

"Ми маємо абсолютно повноцінні переговори, півгодинні, з президентом Сполучених Штатів, і ми маємо переговори з віце-президентом. Крім того, процес триває - після інтерв'ю одразу з президентом ми вирушаємо в Пентагон, і сьогодні ще планується зустріч з держсекретарем Тіллерсоном. Тобто це абсолютно успішний візит президента України, своєчасний і дуже наповнений змістом ", - сказав Чалий в ефірі телеканалу "112.Украіна" у вівторок після зустрічі П.Порошенко і Д. Трампа.

Посол України в США сказав, що не може оприлюднити всі деталі зустрічі, проте зазначив, що президенти дуже детально обговорили деякі питання, важливі для обох країн.

"Ми говорили детально, навіть можу сказати президент представив деякі матеріали, карти знімки тощо. Це свідчить про те, що президент Трамп тримає фокус на питанні миру, в першу чергу, яким чином повертати чіткий світовий порядок в Європі. Зокрема - і це найголовніше - підтримка нашої країни в протидії Росії ", - розповів В. Чалий.

Він зазначив, що в ході переговорів звучали слова "Крим" і питання військово-технічного співробітництва, які будуть більш детально обговорюватися на наступних зустрічах.

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