Глава комітету Ради з прав людини пропонує президенту провести засідання РНБО з проблем внутрішніх переселенців

Голова парламентського комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Григорій Немиря (фракція "Батьківщина") закликає президента України Петра Порошенка провести спеціальне засідання Ради національної безпеки і оборони з питань дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

"Я звертаюся до президента України з вимогою ініціювати спеціальне засідання РНБО, присвячене вирішенню проблем внутрішніх переселенців", - сказав Г.Немиря під час презентації українського перекладу "Основні принципи ООН по внутрішньому переміщенню" у вівторок в Києві, повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради .

За словами Г.Немирі, внутрішньо переміщені особи "були змушені залишити власні оселі, рятуючи своє життя через конфлікт, що не вони ініціювали, не перетнули кордон, а залишилися в Україні і довели свою відданість нашій державі", але "замість допомоги ... вони зіткнулися з ігноруванням, несприйняттям і дискримінацією з боку власного уряду ".