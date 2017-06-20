Апеляційний суд скасував постанову Кабміну про заборону торгівлі з Кримом

Апеляційний суд м.Києва скасував постанову Кабінету міністрів України про заборону торгівлі з анексованим Кримом, стверджує народний депутат України з фракції Радикальної партії Ігор Мосійчук.

"Київський апеляційний суд скасував постанову Кабміну про заборону торгівлі з анексованим Кримом", - написав І.Мосійчук на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук у вівторок.

Як повідомлялося, в 2015 році Кабмін постановою № 1035 від 16 грудня 2015 року ввів заборону на поставки на окуповану територію товарів (робіт, послуг) під всіма митними режимами за винятком особистих речей громадян, які переміщаються в ручній поклажі та / або супроводжуваному багажі, і соціально значущих продуктів харчування, сумарна вартість яких не перевищує еквівалент 10 тис. грн, а сумарна вага - не більше 50 кг на одну людину.

Заборона поширюється на період тимчасової окупації.