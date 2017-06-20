Білий дім поки не має наміру позначати свою позицію щодо проекту додаткових санкцій проти РФ, що знаходиться в Конгресі

В адміністрації США поки не збираються висловлювати свою позицію з приводу розглянутих Конгресом нових санкцій проти РФ, заявив у вівторок представник Білого дому Шон Спайсер.

"Ми почекаємо і подивимося, що буде далі в Палаті представників, і тільки потім дамо оцінку пакету", - сказав він на брифінгу в Білому домі.

"Як і зазвичай буває в таких випадках, у нас не буде заяви по позиції адміністрації до тих пір, поки законопроект не пройде через Палату представників", - додав він.

При цьому, за словами Ш.Спайсера, деякі пропоновані в законопроекті заходи, можливо, потрібно буде обговорити додатково з конгресменами.

Раніше у вівторок повідомлялося, що лідери республіканців в Палаті представників Конгресу США направили законопроект про нові односторонні американські санкції проти Росії на вивчення в комітет у закордонних справах.

До цього законопроект був прийнятий американським Сенатом.