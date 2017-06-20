Головний конструктор ДКБ "Південне" визнаний переможцем конкурсу на посаду глави ДКАУ

Переможцем конкурсу уряду на посаду глави Державного космічного агентства України (ДКАУ) визнаний головний конструктор і начальник конструкторського бюро з системного проектування ракет і ракетних комплексів ДП ​​"КБ "Південне"(Дніпро) Павло Дегтяренко.

Результати конкурсу оголошені у вівторок комісією з питань вищого корпусу держслужби за підсумками конкурсного відбору, який транслювався на сайті Держслужби.

П.Дегтяренко набрав найкращий сумарний результат за підсумками трьох етапів конкурсу: тесту, ситуаційного завдання, а також співбесіди. Друге місце - у помічника начальника Національного центру управління та випробувань космічних засобів Сергія Капштика.

З дев'яти кандидатів, які взяли участь в конкурсі, до завершального етапу були допущені четверо: крім П. Дегтяренка та С.Капштика в співбесіді взяли участь глава альянсу "Нова енергія" Валерій Боровик і заступник голови держконцерну "Укроборонпром" Денис Гурак.

В.о. глави космічного відомства Юрій Радченко, який очолює ДКАУ з вересня 2016 року , екс-глава ДКАУ (серпень 2015-липень 2016) Любомир Сабадош, перший заступник глави ДКАУ Олександр Голуб не набрали прохідного балу для участі в етапі співбесіди.

Проведений відповідно до закону України "Про державну службу" конкурс на посаду глави ДКАУ був оголошений Кабінетом міністрів 18 травня, на участь в конкурсі було подано 10 заявок.

Згідно із затвердженим Кабміном в квітні новим Положенням про ДКАУ, глава відомства призначається і звільняється на посаду Кабінетом міністрів за пропозицією комісії з питань вищого корпусу держслужби. Пропозиції комісії з призначення голови ДКАУ виносяться на розгляд Кабміну за підсумками конкурсу. Раніше керівник ДКАУ звільнявся і призначався урядом за поданням прем'єра.

ДКАУ - центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності. Діяльність відомства спрямовується і координується Кабінетом міністрів.

На сьогоднішній день в управлінні ДКАУ знаходиться 26 підприємств і організацій космічної галузі.

За даними ДКАУ, одним із пріоритетних завдань ракетно-космічної галузі на найближчу перспективу визначено старт практичної реструктуризації держпідприємств галузі.