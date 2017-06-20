Порошенко у Вашингтоні проводить переговори з держсекретарем США Тіллерсоном

Президент України Петро Порошенко проводить переговори з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", зустріч проходить у Вашингтоні в рамках робочого візиту глави Української держави в США.

Раніше в цей день П.Порошенко провів переговори з президентом США Дональдом Трампом, віце-президентом Майком Пенсом, міністром оборони США Джеймсом Меттісом і міністром енергетики Ріком Перрі.