Порошенко і Меттіс обговорили пріоритетні кроки по зміцненню оборонного потенціалу України

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з міністром оборони США Джеймсом Меттісом.

Як повідомляє прес-служба глави української держави, співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі в результаті російської агресії. "Було висловлено занепокоєння у зв'язку з постійними спробами Росії і підтримуваних нею бойовиків підірвати процес мирного врегулювання", - йдеться в повідомленні.

Дж.Меттіс висловив повну підтримку України і підтримав збереження санкцій проти Росії як країни-агресора. Він наголосив на важливості дотримання зобов'язань щодо забезпечення міжнародного порядку, суверенітету, територіальної цілісності і свободи.

"Навіть перед лицем загрози агресії, кібератак тощо ваша країна демонструє стійку прихильність і робить багато. США залишаються на позиціях підтримки України", - підкреслив він.

Міністр відзначив значний прогрес, який здійснила Україна в сфері безпеки і оборони, а також роль в цьому начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка.

Сторони обговорили пріоритетні кроки з метою зміцнення оборонного потенціалу України в рамках розвитку стратегічного партнерства з США і поглиблення двостороннього співробітництва в галузі оборони.

П.Порошенко зазначив, що Україна і США за останні три роки зробили велику роботу: "Ми разом з нашими американськими партнерами створили нові збройні сили України".

Президент наголосив на важливості розширення співпраці в сфері безпеки і зазначив, що Україні вдалося зберегти свою територіальну цілісність, незалежність і суверенітет завдяки, в тому числі і співпраці з США, які є стратегічним партнером України.

П.Порошенко висловив вдячність за рішучу і тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку США, а також наголосив на важливості зміцнення трансатлантичної єдності і солідарності.

Він також закликав до збереження єдиного міжнародного фронту в політиці санкцій проти РФ до тих пір, поки не буде відновлено територіальну цілісність і суверенітет України, включно з Кримом.

Глава держави висловив вдячність за важливу допомогу з боку США в питанні зміцнення обороноздатності України та стійкості Збройних сил України, а також реабілітацію українських воїнів.

Президент запросив міністра оборони США відвідати Україну з візитом.