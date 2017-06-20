Події

22:33 20.06.2017

Порошенко і Меттіс обговорили пріоритетні кроки по зміцненню оборонного потенціалу України

 Президент України Петро Порошенко провів зустріч з міністром оборони США Джеймсом Меттісом.

Як повідомляє прес-служба глави української держави, співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі в результаті російської агресії. "Було висловлено занепокоєння у зв'язку з постійними спробами Росії і підтримуваних нею бойовиків підірвати процес мирного врегулювання", - йдеться в повідомленні.

Дж.Меттіс висловив повну підтримку України і підтримав збереження санкцій проти Росії як країни-агресора. Він наголосив на важливості дотримання зобов'язань щодо забезпечення міжнародного порядку, суверенітету, територіальної цілісності і свободи.

"Навіть перед лицем загрози агресії, кібератак тощо ваша країна демонструє стійку прихильність і робить багато. США залишаються на позиціях підтримки України", - підкреслив він.

Міністр відзначив значний прогрес, який здійснила Україна в сфері безпеки і оборони, а також роль в цьому начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка.

Сторони обговорили пріоритетні кроки з метою зміцнення оборонного потенціалу України в рамках розвитку стратегічного партнерства з США і поглиблення двостороннього співробітництва в галузі оборони.

П.Порошенко зазначив, що Україна і США за останні три роки зробили велику роботу: "Ми разом з нашими американськими партнерами створили нові збройні сили України".

Президент наголосив на важливості розширення співпраці в сфері безпеки і зазначив, що Україні вдалося зберегти свою територіальну цілісність, незалежність і суверенітет завдяки, в тому числі і співпраці з США, які є стратегічним партнером України.

П.Порошенко висловив вдячність за рішучу і тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку США, а також наголосив на важливості зміцнення трансатлантичної єдності і солідарності.

Він також закликав до збереження єдиного міжнародного фронту в політиці санкцій проти РФ до тих пір, поки не буде відновлено територіальну цілісність і суверенітет України, включно з Кримом.

Глава держави висловив вдячність за важливу допомогу з боку США в питанні зміцнення обороноздатності України та стійкості Збройних сил України, а також реабілітацію українських воїнів.

Президент запросив міністра оборони США відвідати Україну з візитом.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Порошенко у Вашингтоні проводить переговори з держсекретарем США Тіллерсоном

Головний конструктор ДКБ "Південне" визнаний переможцем конкурсу на посаду глави ДКАУ

Санкції щодо Росії не будуть зняті до повного виконання Москвою мінських домовленостей

Дія санкцій США проти Росії триватиме

Озброєні члени "ДНР" здійснили жорстокий напад на спостерігачів

ОСТАННЄ

МЗС України засуджує напад бойовиків на спостерігачів ОБСЄ

Пожежу в будівлі колишнього Центрального гастроному на Хрещатику ліквідовано

Міністр оборони США підтримує збереження санкцій проти РФ

Ляшко заявляє, що не поєднує депутатство і бізнес

Білий дім поки не має наміру позначати свою позицію щодо проекту додаткових санкцій проти РФ,  що знаходиться в Конгресі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Контроллеры
РЕКЛАМА