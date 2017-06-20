Події

22:39 20.06.2017

МЗС України засуджує напад бойовиків на спостерігачів ОБСЄ

 Міністерство закордонних справ України засуджує напад бойовиків на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

"Наполегливо засуджуємо будь-які напади на членів СММ з боку "Ru" бойовиків. Ще одне порушення мінських угод", - написала речник МЗС України Мар'яна Беца в мікроблозі Твіттер.

Як повідомлялося, СММ ОБСЄ у вівторок повідомила, що озброєні члени так званої "ДНР" вчинили напад на спостерігачів.

"Озброєні члени т.зв. "ДНР" здійснили жорстокий напад на неозброєних цивільних спостерігачів", - сказано в повідомленні СММ ОБСЄ на сторінці в микроблозі Твіттер у вівторок.

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