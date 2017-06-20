У Брюсселі біля вокзалу застрелили ймовірного терориста з "поясом смертника"

На центральному вокзалі Брюсселя стався вибух. Поліція застрелила людину, яка, за попередніми даними, була в поясі смертника. Правоохоронці повідомляють, що тримають ситуацію під контролем.

На центральному вокзалі Брюсселя і Центральної площі міста поліція евакуювала людей після невеликого вибуху. Про це повідомляє видання VRT deredactie.

Поліція Брюсселя в своєму Twitter зазначила, що на центральному вокзалі "стався інцидент за участю приватної особи".

"Ситуація під контролем", - запевнили правоохоронці.

У місцевій прокуратурі заявили, що чоловік, якого нейтралізували військові на центральному вокзалі, привів в дію вибуховий пристрій.

На центральних станціях міського метро припинено рух. Потяги проїжджають їх без зупинки, уточнює телеканал RTBF. Також влада ухвалила рішення тимчасово зупинити рух наземного громадського транспорту в центрі, їх лінії руху були переведені подалі від оточеної території.

Як розповіли телеканалу в екстрених службах Брюсселя, вибух стався біля кас вокзалу. Він був невеликої потужності.