Очевидці розповіли про знищення смертника біля вокзалу в Брюсселі

Влада запевняє, що ситуація на центральному вокзалі Брюсселя і навколо нього "під контролем".

Бельгійські ЗМІ, які по гарячих слідах передають інформацію про інцидент на Центральному вокзалі Брюсселя, сходяться в повідомленнях, що ймовірний терорист знищений і ситуацію взято під контроль.

З посиланнями на очевидців, повідомляється, що людина з рюкзаком і "поясом смертника" була спочатку серйозно поранена, а потім убита військовослужбовцями.

Він встиг привести в дію вибуховий пристрій неподалік від кас у вестибюлі вокзалу, коли побачив, що увагу патрульних військовослужбовців звернуто на нього. Пролунав невеликий вибух.

Потім були оточені і звільнені від публіки Центральний вокзал, станція метро і розташована поруч історична Гран-пляс.