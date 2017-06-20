Події

23:12 20.06.2017

Очевидці розповіли про знищення смертника біля вокзалу в Брюсселі

Влада запевняє, що ситуація на центральному вокзалі Брюсселя і навколо нього "під контролем".

Бельгійські ЗМІ, які по гарячих слідах передають інформацію про інцидент на Центральному вокзалі Брюсселя, сходяться в повідомленнях, що ймовірний терорист знищений і ситуацію взято під контроль.

З посиланнями на очевидців, повідомляється, що людина з рюкзаком і "поясом смертника" була спочатку серйозно поранена, а потім убита військовослужбовцями.

Він встиг привести в дію вибуховий пристрій неподалік від кас у вестибюлі вокзалу, коли побачив, що увагу патрульних військовослужбовців звернуто на нього. Пролунав невеликий вибух.

Потім були оточені і звільнені від публіки Центральний вокзал, станція метро і розташована поруч історична Гран-пляс.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Порошенко і Меттіс обговорили пріоритетні кроки по зміцненню оборонного потенціалу України

Порошенко у Вашингтоні проводить переговори з держсекретарем США Тіллерсоном

Головний конструктор ДКБ "Південне" визнаний переможцем конкурсу на посаду глави ДКАУ

Санкції щодо Росії не будуть зняті до повного виконання Москвою мінських домовленостей

Дія санкцій США проти Росії триватиме

ОСТАННЄ

В Олександрівці відновлено централізоване водопостачання

У Португалії спростували повідомлення про падіння літака

Трамп назвав безрезультатними зусилля Китаю у вирішенні проблеми КНДР

У Брюсселі біля вокзалу застрелили ймовірного терориста з "поясом смертника"

МЗС України засуджує напад бойовиків на спостерігачів ОБСЄ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить мужскую одежду на price.ua
РЕКЛАМА