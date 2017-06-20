Очевидці розповіли про знищення смертника біля вокзалу в Брюсселі
Влада запевняє, що ситуація на центральному вокзалі Брюсселя і навколо нього "під контролем".
Бельгійські ЗМІ, які по гарячих слідах передають інформацію про інцидент на Центральному вокзалі Брюсселя, сходяться в повідомленнях, що ймовірний терорист знищений і ситуацію взято під контроль.
З посиланнями на очевидців, повідомляється, що людина з рюкзаком і "поясом смертника" була спочатку серйозно поранена, а потім убита військовослужбовцями.
Він встиг привести в дію вибуховий пристрій неподалік від кас у вестибюлі вокзалу, коли побачив, що увагу патрульних військовослужбовців звернуто на нього. Пролунав невеликий вибух.
Потім були оточені і звільнені від публіки Центральний вокзал, станція метро і розташована поруч історична Гран-пляс.