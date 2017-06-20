Події

23:16 20.06.2017

У Португалії спростували повідомлення про падіння літака

Національне управління цивільного захисту Португалії спростувало інформацію про падіння літака, який гасив пожежу в центральній частині країни, повідомляє у вівторок газета Publico.

"Жоден літак, що гасив пожежу, не падав", - цитує видання представника управління.

Раніше португальські ЗМІ повідомили про падіння літака в районі Лорісейра округу Сантарен.

Минулого тижня в Португалії загострилася ситуація з лісовими пожежами, які часто відбуваються в країні влітку. На гасіння пожежі в даний час направлені сили більше 2,8 тис. пожежних, 24 літаки і вертольоти і 928 автомобілів, велика частина займається трьома найбільшими пожежами - в населених пунктах Гойш ​​і Пенела в окрузі Коїмбра і в Педроган-Гранді в окрузі Лейрія.

Жертвами пожеж стали вже 64 людини.

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