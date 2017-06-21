Події

07:18 21.06.2017

Гройсман доручив провести виїзну нараду у Львівській області з питання утилізації сміття

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив провести в середу спеціальну виїзну нараду з питань вирішення проблеми сміття у Львові, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

"З метою вирішення ситуації, що склалася з накопиченням твердих побутових відходів на адміністративній території Львівської міської ради, в тому числі опрацювання питання їх вивезення на полігони інших населених пунктів області та України для запобігання виникненню надзвичайної ситуації, прошу провести 21 червня 2017 виїзну нараду у Львівській області", - наводить прес-служба Кабміну інформацію з відповідного документа.

Інформується, що в нараді візьмуть участь керівництво Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства інфраструктури, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також керівництво Львівської облдержадміністрації

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Порошенко і Лагард обговорили майбутні кроки, які повинні бути реалізовані найближчим часом

Один український військовий поранений в зоні АТО внаслідок 36 обстрілів з боку бойовиків за минулу добу

Порошенко і Меттіс обговорили пріоритетні кроки по зміцненню оборонного потенціалу України

Порошенко у Вашингтоні проводить переговори з держсекретарем США Тіллерсоном

Головний конструктор ДКБ "Південне" визнаний переможцем конкурсу на посаду глави ДКАУ

ОСТАННЄ

Засновник Uber Тревіс Каланік пішов з поста глави компанії

В Китаї обговорили питання розширення української дипломатичної присутності

Ціна нафти Brent опустилася нижче $ 46 за барель

Мер Вінниці запрошує мера Львова на сміттєзвалище для перейняття досвіду

"Оппоблок" вважає свавіллям ряд проведених правоохоронцями в Мелітополі обшуків

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
комплекты постельного белья на price.ua
РЕКЛАМА