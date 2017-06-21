Кабмін 21 червня має намір створити групу з координації антикорупційної реформи і затвердити фінплани "Аграрного фонду" та "Украероруху" на 2017 рік

Кабінет міністрів України на засіданні 21 червня має намір створити міжвідомчу робочу групу з питань координації антикорупційної реформи і затвердити фінансові плани ПАТ "Аграрний фонд" і державного підприємства обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") на 2017 рік.

Згідно з порядком засідання, розміщеному на сайті уряду, дані питання на засіданні представить міністр юстиції Павло Петренко, міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий, а також міністр інфраструктури Володимир Омелян, відповідно.

Кабмін має намір затвердити порядок організації соціальної і професійної адаптації учасників антитерористичної операції.

Уряд планує створити державну установу "Український інстітутˮ і схвалити концепцію Державної програми співпраці із закордонними українцями на 2017-2020 роки.

Також Кабмін має намір затвердити план заходів з відзначення у 2017 році 20-ї річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО.

Уряд планує затвердити перелік земельних ділянок державної власності, що не відносяться до земель оборони, на яких планується будівництво житла для осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби та членів їх сімей.

Кабмін має намір затвердити угоду з урядом Сербії про співробітництво в галузі залізничного транспорту і схвалити законопроект про ратифікацію угоди з урядом Румунії про співробітництво в сфері військових перевезень і проект відповідного розпорядження.

Крім того, уряд має намір розглянути кадрові питання.

Початок засідання під головуванням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана заплановано на 11:00.