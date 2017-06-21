Події

07:30 21.06.2017

Один український військовий поранений в зоні АТО внаслідок 36 обстрілів з боку бойовиків за минулу добу

Бойовики 36 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі, в тому числі 5 разів били з важкого артилерійського озброєння, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Фейсбук в середу вранці.

"Внаслідок вчорашніх ворожих обстрілів один український воїн отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

На приморському напрямку бойовики днем ​​відкривали вогонь тільки з піхотного озброєння. Після заходу сонця в хід пішла ворожа артилерія. Зокрема, опорні пункти сил АТО неподалік від Талаківки противник обстріляв зі ствольної артилерії калібру 122 мм. Противник також бив з протитанкових гранатометів, працював ворожий снайпер. Також відкривали вогонь з 82-мм мінометів поблизу Гнутове. З гранатометів і стрілецької зброї обстріляли оборонні укріплення сил АТО в районі Широкино, Водяного, Павлополя, Новомихайлівки та Мар'їнки.

На донецькому напрямку вранці і протягом дня було спокійно. Перший обстріл бойовиками позицій ЗСУ стався близько 18.00 - бойовики відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів по позиціях в районі Кам'янки. Потім з мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів, бойовики накрили один з опорних пунктів в передмісті Авдіївки. До півночі незаконні збройні формування, використовуючи гранатомети, стрілецьку зброю різних калібрів і 82-мм міномети, ще близько трьох раз обстріляли зміцнення поблизу Авдіївки. Крім того, з піхотного озброєння і БМП противник ввечері відкривав вогонь по військовослужбовцях ЗСУ, які тримають оборону біля Верхньоторецька.

На луганському напрямку ситуація загострилася в районі Бахмутської траси, де підрозділи бойовиків застосували проти сил АТО важку артилерію. Зокрема, по опорних пунктах сил АТО поблизу Кримського противник кілька разів відкривав вогонь з 152-мм артилерійських систем і мінометів калібру 120 мм. Крім того, з 82-мм мінометів і озброєння БМП противник бив по укріпленнях українських захисників неподалік Новозванівки. Також порушення зафіксовані поблизу Щастя, Станиці Луганської і Новоолександрівки, де противник переважно застосовував гранатомети і стрілецьку зброю.

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