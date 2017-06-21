Події

07:36 21.06.2017

Порошенко і президент Світового банку обговорили залучення іноземних інвестицій в економіку України

Президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом Світового банку Джимом Ен Кімом, повідомляє прес-служба глави української держави в середу вночі.

"Особливу увагу було приділено більш агресивному залученню іноземних інвестицій в економіку України", - йдеться в повідомленні.

Співрозмовники також привітали ухвалення напередодні стратегічного документа співпраці на 2017 - 2021 роки, який спрямований на підтримку українських реформ.

П.Порошенко подякував співрозмовнику за постійну підтримку України. З початку 2014 року відбулося збільшення портфеля групи Світового банку в Україні в 3 рази, або майже на $ 4.4 млрд. Основне збільшення відбулося за рахунок проектів бюджетної підтримки на суму $ 2.25 млрд. Нових інвестиційних проектів розпочато на суму близько $ 2.6 млрд.

Глава української держави поінформував про проведені в Україні реформи і їх перші результати, а також "про досягнення макроекономічної стабільності і обнадійливому тренді до зростання економіки".

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