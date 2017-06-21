Події

07:38 21.06.2017

На території України знаходиться понад 40 тис. російських бойовиків

 Президент України Петро Порошенко заявляє, що на території України знаходиться понад 40 тис. російських бойовиків.

"Сьогодні у нас є більше трьох тисяч регулярних російських військ на українській території, плюс російські бойовики, все разом - більше 40 тисяч", - сказав президент в інтерв'ю телеканалу Fox News в ході робочого візиту до Вашингтона.

Він також додав, що на сьогоднішній день збільшується кількість танків, артилерії та інших озброєнь на окупованій території

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