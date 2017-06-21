Президент України Петро Порошенко заявляє, що на території України знаходиться понад 40 тис. російських бойовиків.

"Сьогодні у нас є більше трьох тисяч регулярних російських військ на українській території, плюс російські бойовики, все разом - більше 40 тисяч", - сказав президент в інтерв'ю телеканалу Fox News в ході робочого візиту до Вашингтона.

Він також додав, що на сьогоднішній день збільшується кількість танків, артилерії та інших озброєнь на окупованій території